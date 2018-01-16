Засуджена за корупцію чиновниця режиму Януковича отримала посаду в НАЗК

Тетяна Шкребко

Колишня чиновниця Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Тетяна Шкребко була засуджена до п’яти років позбавлення волі умовно, визнавши участь в службовій підробці при незаконному відшкодуванні ПДВ за часів Олександра Клименка – міністра доходів і зборів за часів режиму Януковича, повідомили «Наші гроші» з посиланням на вирок Печерського райсуду Києва.

Як зазначається в публікації, Шкребко працювала в НАЗК з 2016 року до середини 2017 року, тобто вирок вона отримала саме під час роботи в агентстві, яке повинно стежити за корупцією серед державних чиновників.

Зокрема, Шкребко визнала свою провину в службовій підробці і участь в злочинах, скоєних злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича, екс-прем’єра Миколи Азарова, екс-міністра доходів Олександра Клименка, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, учасники злочинної організації в період з квітня 2012 року по вересень 2013 року заволоділи коштами держбюджету на суму 3,16 млрд грн шляхом неправомірного отримання бюджетного відшкодування ПДВ трьома підприємствами. Зокрема, вона організувала службове підроблення документів з відшкодування ПДВ на загальну суму 584 млн грн на користь одного з цих підприємств, провину в чому визнала.

При призначенні покарання Тетяні Шкребко слідство вказало, що вона не була учасницею злочинної організації, а брала участь у злочині, скоєному цією організацією.

Як зазначено у вироку, Шкребко «здогадувалася про існування злочинної організації, до складу якої увійшли керівники ДПС України та ДПС в Києві, але без залучення до участі в такій організації, без інформування про розподіл ролей в ній і без повідомлення про мету її створення». Шкребко «активно сприяла встановленню обставин кримінального провадження» – дала «свідчення про вчинені ним порушення, а також викривальні показання про осіб, обставини та події, що мають значення для кримінального провадження». Крім того, вона добровільно частково відшкодувала державі збитків на суму 5 тисяч грн.

Таким чином, з урахуванням цих обставин, за угодою з Генпрокуратурою, Шкребко було призначене більш м’яке покарання, ніж передбачено законом. Так, їй загрожувало від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією і забороною займати посади. Замість цього її засудили до 5 років позбавлення волі умовно без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і без конфіскації майна.

У 2016 році Шкребко була призначена заступником керівника департаменту — керівником першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції, а 15 липня 2016 року було розпочато перевірку, передбачену законом «Про очищення влади», яку Шкребко успішно пройшла.