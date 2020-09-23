Представником міської виборчої комісії Ужгорода від «Опозиційної платформи – За життя» (ОПЗЖ) став раніше судимий за зґвалтування Владислав Сергєєв, повідомив відомий закарпатський журналіст Віталій Глагола.

У середу, 23 вересня Глагола опублікував статтю місцевої газети «Старий Замок» від 2013 року, в якій йшлося про справу Сергеєва. Тоді цю тему згадали, тому що він презентував свою книгу.

Як зазначається у статті, Сергєєв відомий в Ужгороді «як сексуальний маніяк, що відсидів за ґратами за знущання з жінок». Його засудили у 2006 році до п’яти років позбавлення волі, але з в’язниці він вийшов раніше.

Однією з жертв ґвалтівника стала 46-річна жінка, яку він перед цим збив джипом. Однак замість того, щоб відвезти її до лікарні, Сергеєв повіз жінку до себе додому, де знущався з неї. Іншою жертвою ґвалтівника стала його знайома. Як йдеться у статті, яку в 2013 році також передрукувало відоме місцеве видання Mukachevo.net, в моменти, коли ґвалтівник знущався зі своїх жертв, вдома була його мама.

Сам Сергеєв своєї вини не визнав, натомість стверджував, що жінки його обмовляли з метою отримати гроші.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.