Завербована ФСБ мешканка Хмельницького здалася українським правоохоронцям

Служба безпеки України встановила, що ФСБ Росії завербувала жительку Хмельницького для збору інформації про військові частини Сил спеціальних операцій. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє LB.ua з посиланням на постанову суду.

Встановлено, що уродженка Красного Луча (Луганська область) Катерина Болдирєва була затримана бойовиками «ЛНР» на пункті пропуску «Станиця Луганська» в січні цього року. Жінку доставили в будівлю «Міністерства державної безпеки» «ЛНР» у Луганську, де її допитали співробітники ФСБ РФ.

Російські спецслужби завербували жінку для проведення підривної діяльності проти України. Основним засобом зв'язку з представниками ФСБ було визначено месенджер «WhatsApp». Першим завданням агента ФСБ було встановити поточне місце проживання колишнього бойовика і встановити можливі факти його співпраці з органами СБУ.

Також жінка повинна була схилити екс-бойовика до співпраці з ФСБ.

Після отримання завдання Болдирєва безперешкодно виїхала з Луганська до Хмельницького.

Надалі 25 квітня вона, перебуваючи в Хмельницькому, отримала друге завдання, яке полягало в зборі персональної та службової інформації про співробітників управління СБУ в Хмельницькій області та військовослужбовців військової частини А0553 (8-й окремий полк спеціального призначення).

Зазначено, що Болдирєва проігнорувала перше і друге завдання, які були надані їй представником ФСБ РФ, і 7 травня звернулася до Служби безпеки України із заявою про свій зв'язок з іноземною розвідкою. З огляду на це, суд на початку вересня звільнив підозрювану від кримінальної відповідальності.