Завтра «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 18:088240

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У понеділок, 2 квітня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Галицький район: вул. Шота Руставелі, 6.

Залізничний район: вул. Дідушка, 4-10 (парні), 3-15 (непарні), вул. Левандівська, 30а, вул. Невеличка, 4, 6, 10, вул. Олесницького, 2-18 (парні), 3-15 (непарні), вул. Сяйво, 101-119 (непарні), вул. Широка, 27, 31, 33, 35, 37.

Шевченківський район: вул. Замарстинівська, 107, вул. Покутська, (всі будинки), вул. Торф’яна, 5-19, вул. Мурашка (всі будинки), вул. Пачовського (всі будинки).

Ремонтні роботи мають розпочати з 09:00 та завершити до 17:00.

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