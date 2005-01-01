Завтра у львівському аеропорту відбудеться масове виконання колядок

СуспільствоСофія Лазуркевич, 27 грудня2010

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У четвер, 28 грудня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбудеться масове виконання колядок. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Різдвяний флешмоб у виконанні духового оркестру «Львівські фанфари» дитячої школи мистецтв №5 розпочнеться о 12:30. За словами організаторів, таку акцію організовують, щоб якомога більше людей змогли отримати новорічний настрій і наповнились духом Різдва. Різдвяний флешмоб відбудеться у аеропорті уже вдруге, і організатори сподіваються, що він стане хорошою передсвятковою традицією у Львові, щоразу залучаючи якомога більше людей.

Додамо, що торік 30 грудня у аеропорту понад 300 людей одночасно заспівали «Щедрика».

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Понад 300 співаків одночасно заспівали «Щедрик» у львівському аеропорту ZAXID.NET
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