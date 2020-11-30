Збірна України достроково вийшла на Євробаскет-2022
Збірна України з баскетболу обіграла команду Австрії з рахунком 70:67 у 4-му турі відбору на чемпіонат Європи-2022 та достроково завоювала путівку на турнір.
Українська команда проводила третій матч у відборі на Євробаскет-2022 з лютого 2020 року. Тоді у перших двох турах українці обіграли Австрію та програли Угорщині. Перед грою з Австрією, Україна програла Словенії через провал у старті матчу. Тому підопічним Айнарса Багатскіса потрібно було обігравати австрійців в другому матчі листопадового «вікна», аби не покинути третю сходинку, яка дозволяє пройти на Євробаскет, повідомляється на сайті Федерації баскетболу України.
Україна виграла першу чверть 16:14, однак програла другу 13:16 та пішла на велику перерву, програючи Австрії одне очко.
В останніх двох чвертях Україна стала активніше грати та заробила найбільшу кількість очок після перших двох чвертей: 21:15.
Австрія в останній 10-хвилинці почала грати більше на атаку та скоротила відставання. Вирішальна чверть була за австрійцями, але Україна зберегла відрив у три очки і виграла матч.
Перемога дозволила збірній Україні кваліфікуватися на Євробаскет-2022 за два тури до завершення відбіркового циклу.
Україна – Австрія 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22).
Турнірна таблиця:
1. Словенія – 4 гри / 7 очок
2. Україна – 4/6
3. Угорщина – 2/4
4. Австрія – 4/4