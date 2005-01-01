Збірна України опустилася на 35 місце у рейтингу ФІФА

Збірна України

В оновленому рейтингу ФІФА, який організація опублікувала 7 червня, збірна України опустилася одразу на 5 позицій, і відтепер займає 35 сходинку. Випередили українців збірні Румунії, Ірландії, Парагваю, Венесуели та Сербії.

Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 28-е та 46-е місця.

Серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 22-му місці.

На першому місці у рейтингу ФІФА й надалі збірна Німеччини. На другому місці – Бразилія, на третій сходинці – Бельгія. Також в топ-10 Португалія, Аргентина, Швейцарія, Франція, Польща, Чилі та Іспанія. Варто додати, що в попередньому рейтингу іспанці були восьмими, а поляки – десятими, однак в оновленому списку помінялися місцями.