Збірна України отримала суперниць у жіночій Лізі націй-2025
У четвер, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування груп жіночої Ліги націй 2025 року, повідомляє офіційний сайт УАФ. Участь у жеребкуванні взяли 53 команди, розподілені на три ліги (дві – із 16 та одна – із 21 учасником) на основі рейтингу кваліфікації Євро-2025.
Нагадаємо, Україна посіла третє місце у лізі B Ліги націй-2023 і в плейоф боролась за збереження місця у дивізіоні. Нашим дівчатам вдалось двічі перемогли Болгарію і залишитись у лізі В. Згідно з результатами жеребу України потрапила у групу B4, де зіграє з Чехією, Хорватією та Албанією.
Загалом результати жеребкування у дивізіоні B виглядають наступним чином:
Жеребкування жіночої Ліги націй-2025:
- Група А1: Німеччина, Нідерланди, Австрія, Шотландія.
- Група А2: Франція, Ісландія, Норвегія, Швейцарія.
- Група А3: Іспанія, Англія, Бельгія, Португалія.
- Група А4: Італія, Данія, Швеція, Уельс.
- Група В1: Польща, Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Румунія.
- Група В2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція.
- Група В3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, білорусь.
- Група В4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія.
- Група С1: Словаччина, Фарерські о-ви, Молдова, Гібралтар.
- Група С2: Мальта, Грузія, Кіпр, Андорра.
- Група С3: Люксембург, Вірменія, Казахстан, Ліхтенштейн.
- Група С4: Азербайджан, Чорногорія, Литва.
- Група С5: Ізраїль, Болгарія, Естонія.
- Група С6: Косово, Латвія, Північна Македонія.
Щоб вийти у дивізіон A Україна має посісти перше місце у групі. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A. Четверте місце квартету вилітає у дивізіон C, дві найкращі треті позиції дивізіону B грають у плей-офф за збереження місця, а дві найгірші – напряму вилітають у лігу C.
Розклад матчів збірної України у групі B4 жіночої Ліги націй-2025:
- 1-й та 2-й тури – 19-26 лютого 2025 року.
- 3-й та 4-й тури – 2-8 квітня 2025 року.
- 5-й та 6-й тури – 28 травня – 3 червня 2025 року.