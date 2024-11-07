Підопічні Володимира П'ятенка дізнались опонентів у Лізі націй

У четвер, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування груп жіночої Ліги націй 2025 року, повідомляє офіційний сайт УАФ. Участь у жеребкуванні взяли 53 команди, розподілені на три ліги (дві – із 16 та одна – із 21 учасником) на основі рейтингу кваліфікації Євро-2025.

Нагадаємо, Україна посіла третє місце у лізі B Ліги націй-2023 і в плейоф боролась за збереження місця у дивізіоні. Нашим дівчатам вдалось двічі перемогли Болгарію і залишитись у лізі В. Згідно з результатами жеребу України потрапила у групу B4, де зіграє з Чехією, Хорватією та Албанією.

Загалом результати жеребкування у дивізіоні B виглядають наступним чином:

Жеребкування жіночої Ліги націй-2025:

Група А1: Німеччина, Нідерланди, Австрія, Шотландія.

Група А2: Франція, Ісландія, Норвегія, Швейцарія.

Група А3: Іспанія, Англія, Бельгія, Португалія.

Група А4: Італія, Данія, Швеція, Уельс.

Група В1: Польща, Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Румунія.

Група В2: Ірландія, Туреччина, Словенія, Греція.

Група В3: Фінляндія, Сербія, Угорщина, білорусь.

Група В4: Чехія, Україна, Хорватія, Албанія.

Група С1: Словаччина, Фарерські о-ви, Молдова, Гібралтар.

Група С2: Мальта, Грузія, Кіпр, Андорра.

Група С3: Люксембург, Вірменія, Казахстан, Ліхтенштейн.

Група С4: Азербайджан, Чорногорія, Литва.

Група С5: Ізраїль, Болгарія, Естонія.

Група С6: Косово, Латвія, Північна Македонія.

Щоб вийти у дивізіон A Україна має посісти перше місце у групі. Друге місце гарантує поєдинки за підвищення у класі з третьою командою однієї з груп ліги A. Четверте місце квартету вилітає у дивізіон C, дві найкращі треті позиції дивізіону B грають у плей-офф за збереження місця, а дві найгірші – напряму вилітають у лігу C.

Розклад матчів збірної України у групі B4 жіночої Ліги націй-2025: