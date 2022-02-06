Збірна України з футзалу увійшла в четвірку найкращих команд Європи

Збірна України з футзалу у неділю, 6 лютого, посіла четверте місце у чемпіонаті Європи з футзалу-2022, який проходить у Нідерландах. Українці у матчі за третє місце поступилися іспанцям із рахунком 4:1.

Рахунок відкрила збірна Іспанії у першому таймі. Так, перший гол у ворота українців забив іспанець Мігель Мельядо. Вже за сім хвилин рахунок зрівняв Михайло Зварич, однак невдовзі збірна Іспанії змогла відіграти ще один м’яч.

Рахунок 2:1 у другому таймі тривалий час залишався незмінним. Однак, після розіграшу кутового удару 30 хвилині іспанці забили третій гол, а за хвилину – четвертий.

Українська збірна вийшла у плеф-оф, посівши друге місце у групі «А», куди також входили Португалія, Сербія та Нідерланди. Вже у 1/4 фіналу українці сенсаційно здодали збірну Казахстану із рахунком 5:3 та вийшли у півфінал чемпіонату Європи з футзалу, де мінімально поступилася збірній Росії.

Самий турнір проходить з 19 січня по 6 лютого у Нідерландах. Матчі проходять на двох майданчиках у Амстердамі та Гронінгені. Це перший турнір, у якому беруть участь 16 збірних, а не 12 як раніше. Зазначимо, що на минулому Євро з футзалу, який проходив у 2018 році, перемогу здобула Португалія.