Національна збірна України з футзала поступилася для росіян у півфінал Євро-2022

Збірна України з футзалу 4 лютого із мінімальним рахунком поступилася Росії у півфіналі Євро-2022. Українці змагатимуться за третє місце у чемпіонаті.

Матч закінчився із рахунком 3:2. Рахунок відкрила збірна Росії у першому таймі – на другій хвилині матчу росіянин Антон Соколов пробив по центру воріт, після чого м’яч в результаті рикошету залетів у ворота України. Незабаром росіяни змогли забити третій гол. Однак вже на 15 хвилині Євген Сірий зміг відіграти один м’яч.

Третій гол на користь росіян забив Артем Ніязов у другому таймі. Невдовзі гравець збірної України Данило Абакшин після прострілу Петра Шотурми зміг забити у ворота збірної РФ.

Впродовж усього матчу українських футзалістів підтримували вболівальники. Вони скандували «Слава Україні! – Героям слава!», «Слава нації – Смерть ворогам!», співали «Червону руту», а також виконали відомі кричалки «Путін – Х*уло» та «Хто не скаче – той москаль».

Зазначимо, що о 21:00 відбудеться матч збірної Португалії та Іспанії, який визначить другого фіналіста Євро-2022.

Українська збірна вийшла у плеф-оф, посівши друге місце у групі «А», куди також входили Португалія, Сербія та Нідерланди. Вже у 1/4 фіналу українці сенсаційно здодали збірну Казахстану із рахунком 5:3 та вийшли у півфінал чемпіонату Європи з футзалу.

Самий турнір проходить з 19 січня по 6 лютого у Нідерландах. Матчі проходять на двох майданчиках у Амстердамі та Гронінгені. Це перший турнір, у якому беруть участь 16 збірних, а не 12 як раніше. Зазначимо, що на минулому Євро з футзалу, який проходив у 2018 році, перемогу здобула Португалія.