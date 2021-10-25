У фінальній частині Євро-2022 українська збірна позмагається за перемогу з трьома противницями

Жіноча збірна України з футзалу вийшла до фіналу чемпіонату Європи 2022, що відбудеться у березні. 24 жовтня українки у Львові з рахунком 4:1 перемогли фінок, які були їхніми головними конкурентками в групі за вихід у фінал чотирьох.

Як повідомляє управління спорту ЛОДА, вирішальний матч відбувся у новому спортивному комплексі «Боско-Арена». Останній гол у ворота суперниць забила голкіперка українок Вікторія Сагайдачна від власних воріт. Раніше українська збірна перемогла також збірні Бельгії (7:0) та Чехії (5:4).

У фінальній частині Євро-2022 українська збірна позмагається за перемогу зі збірними Португалії, Іспанії та Росії. Матчі відбудуться 24-27 березня, місце проведення оберуть між чотирма збірними-учасницями.

Чемпіонат Європи з футзалу серед жінок під егідою УЄФА проводять вдруге. Вперше його провели у 2019 році, і учасницями фінальної частини були ті ж чотири збірні, що і Євро-2022. Перемогу здобула збірна Іспанії, Португалія стала срібною призеркою, а бронзу виграли росіянки, які перемогли українок у матчі за третє місце з рахунком 3:2.