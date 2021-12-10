Збірна України стала чемпіоном світу зі стрибків у воду серед юніорів
Україна загалом завоювала дев'ять нагород
Збірна України зі стрибків у воду стала найкращою у медальному заліку юніорського чемпіонату світу. Про це повідомила Федерація України зі стрибків в воду.
Українська команда стала переможницею медального заліку, завоювавши 9 нагород, з них 5 – золотих, 3 – срібних і 1 – бронзову.
Зазначається, що це вперше в історії України юніорська збірна виборола таку кількість медалей і посіла перше загальнокомандне місце за кількістю здобутих нагород.
«Вперше в історії Незалежної України наша збірна виборола таку кількість медалей і посіла 1 загальнокомандне місце за кількістю здобутих нагород», – заявив президент федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов.
Одну із золотих медалей здобув 15-річний Олексій Середа
У складі збірної України є три мультимедалісти – Ксенія Байло, Олексій Середа і Данило Коновалов. Окрім них, медалі в скарбичку нашої команди додали Данило Аванесов, Анна Арнаутова і Богдан Чижовський.
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