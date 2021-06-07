Збірна України в новій формі обіграла Кіпр

Збірна України з футболу провела останній спаринг перед стартом на чемпіонаті Європи. У Харкові «синьо-жовті» розгромили збірну Кіпру з рахунком 4:0.

На цей матч збірна України вийшла в новій формі, яку представила напередодні. І яка викликала шквал критики в Росії. Все через зображений контур України на формі, в тому числі і окупований Крим та Донбас.

У першому таймі українцям вдалося відзначитися двічі. Обидва голи було забито з пенальті. Спочатку забив Ярмоленко. А вже у компенсований арбітром час до першого тайму – Зінченко. При цьому на 36-й хвилині, коли було призначено перший удар з 11-метрової позначки, головний арбітр матчу вилучив захисника збірної Кіпру.

У другому таймі ж відзначилися Яремчук та Ярмоленко. При цьому останній гол було забито після рикошету.

Це вперше за 11 матчів збірна України забила більше, аніж один гол. І тепер буде готуватися до старту на Євро-2020. Перший матч українці зіграють 13 червня проти збірної Нідерландів. Далі на нашу команду очікуватимуть матчі проти Північної Македонії (17 червня) та Австрії (21 червня)