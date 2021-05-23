В рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу збірна України в неділю, 23 травня, провела товариський матч. Суперником українців була збірна Бахрейну.

В цьому матчі Україна не могла розраховувати на частину своїх лідерів, які виступають в іноземних чемпіонатах. Адже там ще тривали турніри, тож легіонери прибудуть до розташування головної команди дещо згодом.

В матчі проти Бахрейну українці чимало контролювали матч. Але до небезпечних нагод не доходило. Тож на перерву команди пішли за нічийного рахунку на табло, так і не зумівши бодай один раз забити.

У другому таймі українці були близькі до того, щоб відкрити рахунок. Але м’яч після удару Довбика влучив у штангу.

На 75-й хвилині помилка голкіпера Трубіна призвела до того, що у ворота збірної України було призначено пенальті. Дхія реалізував 11-метровий. Він пробив так званою «панєнкою» - підкинув м’яч по центру, коли голкіпер кинувся в кут воріт.

Збірній України вдалося уникнути поразки завдяки голу вже у компенсований арбітром час. Циганков відзначився після пасу Довбика.

Фінальний свисток зафіксував результат 1:1. Це четвертий матч поспіль, який збірна України грає з таким рахунком. До цього були нічиї проти Франції, Фінляндії та Казахстану у матчах відбору на чемпіонат світу.