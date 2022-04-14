Україна зіграє на чемпіонаті світу-2022 з волейболу замість Росії

Чоловіча збірна України з волейболу візьме зіграє на Чемпіонаті світу-2022. Українська збірна візьме участь у змаганнях замість дискваліфікованої Росії.

Як повідомила прес-служба Української федерації волейболу у четвер, 14 квітня, Україна посяде місце Росії у групі А під першим сіяним номером й нового жеребкування проводити не будуть.

«Президент ГО ФВУ Михайло Мельник отримав листа від ФІВБ, у якому повідомляється, що Україна зіграє на чемпіонаті світу-2022 замість Росії», – йдеться в повідомленні федераціі.

Суперниками України стануть збірні Сербії, Тунісу і Пуерто-Рико. Попередньо Чемпіонат світу відбудеться в Польщі та Словенії.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловіча збірна України з волейболу не змогла потрапити на Чемпіонат світу-2022, оскільки команді не вистачило одного ліцензійного місця.

На початку березня Міжнародна федерація волейболу оголосила, що ЧС, який мала приймати Росія, перенесено. Росію також позбавили права участі в турнірі.