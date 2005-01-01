Збірна України зіграла у нічию з Марокко у товариському матчі

Збірна України зіграла у нічию зі збірною Марокко

Збірна України, на відміну від Марокко, не пробилася на Чемпіонат світу з футболу у Росії. Тож товариський матч проти африканської збірної розглядала як можливість перевірити резерв та награти склад перед матчами Ліги Націй, які стартують вже восени.

На збори головний тренер Андрій Шевченко викликав 25 гравців, однак частина з них покинула збір команди через травми. Це динамівці Віктор Циганков, Володимир Шепелєв та Віталій Буяльський, а також захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький. Також під час тренувань травмувався нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук, а також захворів «гірник» Богдан Бутко. Натомість у матчі зіграв Микола Матвієнко, який перед зборами зламав ніс. Тож грав він у захисній масці. Правда і це не допомогло - в одному з моментів гравець збірної Марокко Юнес Бельханда мало не зірвав її з обличчя українця, після чого з носа потекла кров.

На гру Шевченко виставив бойовий склад з наявних гравців, не вдаючись до ротації.

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Бурда, Матвієнко, Степаненко, Зінченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Селезньов.

Сама гра відбувалася у Швейцарії на арені «Стад де Женев». Стадіон не був заповнений і на половину, але більшу підтримку у цьому матчі отримали гравці збірної Марокко. Їхні вболівальники переважали серед присутніх на трибунах глядачів.

Збірній Марокко вдалося захопити ініціативу у цьому матчі та прибрати м'яч до своїх ніг. Вони ж і контролювали гру. Натомість українці більше покладалися на контратаки. При цьому проводити їх доводилося через фланги, де грали лідери збірної Ярмоленко та Коноплянка. Натомість відчувалася незіграність центру поля збірної України, коли Зінченко та Коваленко не зуміли загострити гру.

Найбільша небезпека серед українців у цій грі йшла від Коноплянки. Саме після його навісу помилився голкіпер збірної Марокко, який невдало вибив м'яч. Однак захисники завадили пробити як слід Коваленку. Згодом Євген сам пробивав по воротах суперника. Однак робив це з неробочої лівої ноги, і дещо невдало.

Моменти у відповідь у виконанні гравців Марокко були значно небезпечніші. І тут найбільш активним був Зієх. Спочатку він не зумів як слід скористатися помилкою П'ятова на виході, а невдовзі залишився без опіки у штрафному майданчику «синьо-жовтих». У другому випадку після його удару П'ятов перевів м'яч у штангу.

Реальний шанс вийти вперед збірна Марокко отримала на 35 хвилині матчу. Її гравцям вдалося підловити українців на контратаці, і віддати пас з центра поля на хід Амрабату. П'ятов вийшов далеко за межі штрафного майданчика і в підкаті вибив м'яч з під ніг суперника. Однак від нього м'яч полетів у сторону воріт українців, та розминувся з ними.

Виправляти ситуацію українцям довелося у другому таймі одразу потрійною заміною. Непомітний Ярмоленко уступив місце Марлосу, а замість Коваленка та Селезньова вийшли Шапаренко (дебют за збірну) та Бєсєдін відповідно. Саме двоє з цих гравців могли стати авторами голів. Спочатку Коноплянка обікрав суперника на частині поля суперника та дав пас на хід Марлосу. Бразилоукраїнець опинився на ударній позиції, та у боротьбі із захисником впав у штрафному майданчику. Суддя не помітив тут порушення правил. А після цього вже Марлос навішував у штрафний майданчик. Спочатку не надто вдало пробив Коноплянка, а згодом добивання від Шапаренка виявилося занадто слабким.

На 72 хвилині у грі виникла невеличка пауза. Все через вболівальника, який вибіг на поле.

Збірна Марокко теж могла двічі виходити вперед. Після обрізки Кривцова потужно пробивав Зієх. П'ятов інстинктивно викинув руки вперед та відбив цей удар. А вже у доданий арбітром час український воротар помилився на виході, однак після удару головою м'яч полетів вище воріт.

Після фінального свистка вболівальники збірної Марокко вибігли на поле щоб зробити селфі з гравцями.

Україна - Марокко 0:0

Наступний свій матч збірна України зіграє у французькому місті Евіан проти збірної Албанії у неділю, 3 червня.