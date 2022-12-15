Агрохолдинг «Авангард» бізнесмена Олега Бахматюка, якому належить найбільша в Україні птахофабрика «Чорнобаївська», розташована в Чорнобаївці Херсонської області, заявив про її знищення внаслідок російської окупації. Там підрахували, що збитки від знищення птахофабрики становлять 330 млн доларів. До цієї суми також входить недоотриманий дохід.

«Після окупації фабрику було пограбовано російськими окупантами. Вивезене все цінне. Все, що не могли вивезти, – пошкодили або знищили», – йдеться в заяві «Укрлендфармінгу», материнської компанії агрохолдингу.

На фабриці від спраги та голоду загинули 4,4 млн птахів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 441 Кримінального кодексу – екоцид.

«Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, фактично екологічне лихо», – йдеться в повідомленні.

«Авангард» заявив, що загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюються приблизно в 12 млрд грн, або 330 млн доларів:

втрати від загибелі птиці становлять близько 0,7 млрд грн або 20 млн доларів;

втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею – близько 5,8 млрд грн або 160 млн доларів;

понівечене і вкрадене обладнання – майже 5,5 млрд грн або 150 млн доларів.

Нагадаємо, що знищення фабрики в Чорнобаївці, яка була одним з найбільших і найсучасніших виробництв у Європі, призвело до скорочення пропозиції курячих яєць в Україні та стало одним із факторів підвищення цін на них.

В березні через удари росіян птахоферма, на якій було понад 4 млн птахів, залишилася без світла. Через це стало неможливо годувати курей і підтримувати санітарний режим, що призвело до їх масової загибелі.