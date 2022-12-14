Дітям давали воду через день, не давали їжу, розказували, що батьки від них відмовилис

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець стверджує, що російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Про це він сказав під час брифінгу в медіацентрі «Україна», пише «Громадське».

За словами Лубінця, у Балаклії він побачив дві катівні, які були розташовані одна навпроти іншої. В одній із них хлопець перебував 90 днів.

«Він розповідав, що його катували: різали ножем, нагрівали метал і випалювали частину тіла, декілька разів виводили на розстріл і стріляли над головою. Він цілодобово чув крики жінок і чоловіків, яких катували. Я думав, що це дно. Ні. Дно ми побачили в Херсоні», — розповів омбудсмен.

За його словами, у звільненому Херсоні виявили 10 катівень. В одній з них було окреме приміщення, де тримали дітей. Люди, які перебували в катівні, знали, що поруч із ними є українські діти.

«Зафіксовано, що дітям давали воду через день, практично не давали їжі. Використовували психологічний тиск: розказували, що батьки від них відмовилися, що вони вже не повернуться», – повідомив омбудсмен.

Він додав, що 14-річного хлопця росіяни забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Його тримали в цій катівні із застосуванням тортур.

Зауважимо, що раніше стало відомо про те, що на деокупованих територіях Київщини, Харківщини, Херсонщини українські військові та правоохоронці виявляли катівні та масові поховання. У Бучі на Київщині правоохоронці виявили катівню в дитячому санаторії. На звільнених з окупації містах Вовчанськ, Куп'янськ, Балаклія та Ізюм на Харківщині виявили 10 російських катівень, з них шість — в Ізюмі.