Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, анонсував створення національного українського перевізника «Українські національні авіалінії» – Ukrainian national airlines (UNA). Про це голова держави заявив на форумі «Велике будівництво: авіація і туризм», повідомляє «Укрінформ».

Авіакомпанію буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus у межах програми «Велике будівництво».

«У межах цієї програми («Велике будівництво», – ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник», – повідомив глава держави.

За його словами, створення авіаперевізника розпочнеться вже сьогодні, 25 листопада. Президент запевнив, що Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві. Він додав, що цього року будується три літаки для України.

«У нас є всі потужності для серійного виробництва, аж до забезпечення комплексної, уже післяпродажної підтримки», – зазначив голова держави.

Зеленський також сповістив, що Україна має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.

За його словами, тривають перемовини із західними колегами щодо створення сучасного авіахабу в Україні «для модернізації пасажирських літаків у вантажні літаки». Також Україна має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.

Своєю чергою у Міністерстві інфраструктури України повідомили про підписання меморандуму про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus. Документ передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків, повідомляє сайт Офісу президента.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент Airbus у Європі Кімон Сотіропулос підписали меморандум про співпрацю. Фото ОП

Згідно з текстом меморандуму йдеться про закупівлю шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350). Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.

Документ підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков та віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос під час форуму у присутності президента України.

Володимир Зеленський також заявив, що в межах програми «Велике будівництво» буде споруджено два нові аеропорти на сході України та один на Закарпатті.

«Сьогодні Україна інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів. Це нові злітно-посадкові смуги, це нові термінали у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Дніпрі... А також ми готуємось до ще двох. Нещодавно ми вирішили - це стратегічне питання: про ще два нових аеропорти. На сході України та ще одного нового аеропорту на Закарпатті», – сказав президент, не уточнивши, де саме буде розташовано ці аеропорти, пише LB.ua.

Зазначимо, що у квітні 2020 року Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. Президент наголошував, що національний авіаперевізник має використовувати літаки «Антонова». Однак у травні 2021 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що флот національного українського перевізника матиме й іноземні літаки.

Переговори з цього приводу велись з «трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі», казав Шмигаль, очевидно, маючи на увазі Airbus, Boeing, а також Bombardier або Embraer.