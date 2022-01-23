Відзнаки отримали освітяни, митці та підприємці

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності відзначив державними нагородами України низку львів'ян. Серед них – пульмонолог Центру легеневого здоровя Надія Рудницька, директор ринку «Краківський» Володимир Кожан, забудовник Юрій Карвацький і президент ЛОО роботодавців транспорту Ігор Дума.

Згідно з указом президента №27/2022 Надії Рудницькій, яка є завідувачкою одного з пульмонологічних відділень ЦЛЗ, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Володимир Кожан, Юрій Карвацький та Ігор Дума отримали ордени «За заслуги» І ступеня. Ще низка львів'ян отримали інші відзнаки: