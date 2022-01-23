Зеленський нагородив львівських лікарку, директора «Краківського», забудовника і перевізника
Звання і відзнаки присвоєні з нагоди Дня Соборності України
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Відзнаки отримали освітяни, митці та підприємці
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності відзначив державними нагородами України низку львів'ян. Серед них – пульмонолог Центру легеневого здоровя Надія Рудницька, директор ринку «Краківський» Володимир Кожан, забудовник Юрій Карвацький і президент ЛОО роботодавців транспорту Ігор Дума.
Згідно з указом президента №27/2022 Надії Рудницькій, яка є завідувачкою одного з пульмонологічних відділень ЦЛЗ, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Володимир Кожан, Юрій Карвацький та Ігор Дума отримали ордени «За заслуги» І ступеня. Ще низка львів'ян отримали інші відзнаки:
- Викладач ЛНУ Богдан Максимчук – орден «За заслуги» ІІІ ступеня,
- Директорка реабілітаційного центру «Джерело» Зореслава Люльчак – орден Княгині Ольги ІІІ ступеня,
- Керамістка Оксана Чепурна – звання народної художниці України,
- Артист театру Марії Заньковецької Роман Гавриш і артист балету Львівської опери Олександр Омельченко – звання заслужених артистів України,
- Доцент «Львівської політехніки» Віктор Штець – звання заслуженого діяча мистецтв України,
- Викладачки ЛНУ Ірина Кочан і Ольга Щодра – звання заслужених працівниць освіти України,
- Ректор Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського Юрій Кривко – звання заслуженого працівника охорони здоровя України,
- Чиновниця Дрогобицької РДА Галина Чапля – звання заслуженої працівниці соціальної сфери України.
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