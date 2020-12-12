Зеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа орденом «За мужність» III ступеня
Звільнений з італійської в’язниці український військовий отримав нагороду з нагоди Дня Сухопутних військ
Президент України Володимир Зеленський, беручи до уваги клопотання Міністерства внутрішніх справ України, підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом «За мужність» III ступеня, повідомила в суботу, 12 грудня, прес-служба Офісу президента.
«Сьогодні, у День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу, Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні», – сказано в повідомленні.
В Офісі президента зауважили, що Віталія Марківа несправедливо засудили до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста, проте, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинуватість і здобути свободу. Справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні, зауважив Володимир Зеленський.
«Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів», – запевнив президент.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу італійського Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та перекладача, росіянина Андрія Миронова, в травні 2014 року в районі Слов’янська Донецької області.
Марків перебував під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.
3 листопада 2020 року Апеляційний суд Мілана виправдав Марківа і звільнив його з в’язниці.