Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський закликав до реформи Радбезу ООН і перелічив необхідні для цього кроки. Відповідний план він озвучив 20 вересня під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН.

Зеленський наголосив, що ООН перебуває «у глухому куті щодо агресій» і винна у цьому Росія.

«Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох і яке використовується одним – Росією, на шкоду всім іншим членам ООН», – сказав Зеленський.

За його словами, вето не має слугувати зброєю для тих, «хто одержимий ненавистю і війною», а Генеральній асамблеї ООН треба дати «реальну можливість» долати вето.

«Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, глобальної кваліфікованої більшості, вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами», – сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, Рада безпеки ООН має бути повністю підзвітною націям світу.

«Я вітаю пропозиції різних лідерів розширити представництво націй у Раді безпеки. Коло постійних членів Ради безпеки має відображати сучасність. Африканський Союз має бути тут постійно. Азія заслуговує на ширше постійне представництво. Німеччина заслуговує на місце серед постійних членів Радбезу. Латинська Америка має бути тут представлена – постійно. І держави Тихого океану», – сказав голова держави.

Водночас він наголосив, що будь-яка участь будь-якої держави члена Ради безпеки має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН іде агресією проти іншої нації. Зеленський наголосив на необхідності системи превенції агресій через раннє реагування на дії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету держав. Серед іншого – потужні санкції проти агресора.

«Кожен, хто хоче почати війну, має бачити ще до своєї фатальної помилки, що саме втратить, коли почне війну. Питання про застосування превентивних санкцій має виноситися на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 19 вересня, президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава держави розповів про ядерну загрозу від Кремля, провокування Росією воєнних конфліктів, згадав убитого власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина та закликав світ не укладати тіньові домовленості з росіянами. Повний текст виступу можна прочитати за посиланням.