Президенти 5 країн зустрілися, щоб спільно відзначити річницю ухвалення Конституції Речі Посполитої

Польща, Естонія, Україна, Латвія та Литва підписали декларацію у якій заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

«Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо», – йдеться в декларації.

У декларації йдеться, що президенти зустрілися у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня, прийнятої у Речі Посполитій 1791 року. Це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності.

Представники країи висловили переконання, що успіх спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах, до яких належать свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність.

«Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності», – наголосили підписанти декларації.

Підписи під документом поставили президенти Польщі Анджей Дуда, України Володимир Зеленський, Естонії Керсті Кальюлайд, Латвії Егілс Левітс та Литви Гітанас Наусєда.