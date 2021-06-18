Володимир Зеленський сказав, що якщо держава не забезпечить гідного життя для лікарів, то це зроблять інші країни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ, який передбачає підвищення мінімального розміру заробітної плати для медичних працівників. Однак таке підвищення, як випливає зі слів президента, може статися лише в 2022 році.

«Важливий указ президента України, що має просту суть, встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці для медиків: не менше ніж 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше ніж 20 тисяч гривень для лікарів», – заявив Зеленський 18 червня під час виступу до Дня медика, який у Facebook транслював Офіс президента, пише «Радіо Свобода».

За словами Зеленського, спільно з урядом і парламентом він планує зробити «все, щоб ці суми були не лише на папері».

Президент додав, що Кабінет міністрів почав готувати проект бюджету на 2022 рік, і висловив сподівання, що уряд врахує дані з його указу при формуванні бюджету.

«І лікар, і медсестра, весь медперсонал, рятуючи життя, не мають думати, як вижити самим. Країна має забезпечити гідну мотивацію своїм медикам, інакше це зроблять інші країни», – сказав президент.

За словами Зеленського, нинішній указ стане одним із кроків на шляху збільшення зарплат медикам, доки вони не стануть справедливими.

Тексту згаданого указу на сайті президента наразі немає.

День медика в Україні відзначають щороку у третю неділю червня.