Закон про націоналізацію системних банків дозволить встановити держконтроль над «Альфа-Банком»

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня підписав закон щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Закон набуде чинності через день після опублікування.

Законопроектом пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої Росією агресії проти України. Йдеться про те, що націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави – продаж банку за 1 грн буде проводитися незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролерами та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобовʼязаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку);

Відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від РФ і виключно за рахунок таких коштів.

Водночас депутатка від «Слуги народу», заступниці голови економічного комітету ВРУ Роксолана Підласа. За її словами, законопроект був розроблений саме під «Альфа-Банк Україна» і передбачає його викуп акцій з боку держави за одну гривню.

«Процедура така: Нацбанк формально визнає його неплатоспроможним, потім докапіталізовує, після чого відбувається націоналізація. Процес схожий на націоналізацію «Приватбанку» у 2016 році. Це не означає що банк перестане працювати. Він достатньо стабільний. Держава не буде виводити його з ринку», – розповіла Підласа виданню «Телеграф».

На її думку, Фонд державного майна найкраще підходить для того, щоб розпоряджатися націоналізованими активами.

Нагадаємо, що Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану, що передбачає націоналізацію без докапіталізації з боку держави. Згідно з визначенням НБУ, в країні зараз 14 системно важливих банків. Однак і депутати, і експерти вказували, що йдеться саме про «Альфа-Банк Україна».