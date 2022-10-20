Санкції запровадили терміном на 10 років

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази (указ №726\2022 та указ № 727\2022), які ввели у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти низки росіян та російських компаній.

До санкційного списку увійшли 2507 фізичних та 1374 юридичних особи. Санкції запровадили терміном на 10 років.

Санкції передбачають блокування активів, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать цим особам, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано (через інші фізичні або юридичні особи) вчиняти аналогічні дії.

У списку фігурують:

діти та родичі російського президента Владіміра Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади Росії;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, включаючи громадян України;

колаборанти, що перейшли на бік ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил Росії;

представники т.зв. «урядів ЛНР/ДНР», окупаційної «влади» АР Крим та ватажки незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також прийнято санкції проти іноземних громадян – «міжнародних спостерігачів», які брали участь у «референдумах» на тимчасово окупованих територіях України.

У списку 2507 людей, зокрема: найбільший акціонер російської газової компанії «Новатек» Леонід Міхельсон, мільярдер, бізнесмен Роман Абрамович, мільярдер, який має тісні звʼязки з Путіним Сулейман Керімов.

Санкції впровадили проти мільярдерів та близьких соратників Путіна Аркадія та Бориса Ротенбергів, а також членів їхніх сімей. Під обмеженнями опинилися й доньки олігарха Михайла Фрідмана Катерина та Лариса.

Санкції стосуються доньок Путіна Катерини Тихонової та Марії Воронцової, а також Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою Путіна. Також дружини та доньки міністра закордонних справ РФ Сєргея Лаврова Марії та Катерини.

Також санкції на 10 років ввели проти окупаційних ставлеників на Херсонщині Кирила Стремоусова та Володимира Сальдо, представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова.

Санкції запровадили і проти російських артистів, включно з тими, хто має українське громадянство, зокрема обмеження на 5 років запровадили проти Ані Лорак, Регіни Тодоренко, Таїсії Повалій.

Обмеження стосуються 1374 юридичних осіб, які зареєстровані і в Україні, і в Росії, серед них: Російський фонд прямих інвестицій; «Альфа-банк Росія»; Інформаційне агентство «112.ЮЕЙ»; «Алроса»; «Всеросійський науково-дослідний інститут транспортного машинобудування»; «Газпром нафта шельф» та інші.

Детальніше з усім переліком фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, можна ознайомитись у додатках до указів голови держави, які розміщені на сайті президента України (указ №726\2022 та указ № 727\2022).

Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Укази набирають чинності з дня його опублікування.