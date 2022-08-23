Президент Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову наявність бомбосховища у кожній новобудові. Про це йдеться на сторінці законопроекту на сайті Верховної Ради.

Як пише «Укрінформ», згідно з положеннями нового закону, передбачається термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у всіх новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. В іншому випадку вона не підлягає затвердженню.

Також в законі чітко прописане положення, що орган державного архітектурно-будівельного контролю може відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник належним чином не виконає необхідні умови з обладнання бомбосховища.

Крім основних заходів безпеки, питання про які постало гостріше, ніж будь-коли через розв’язану Росією війну проти України, в новому законі містяться положення про обов’язкову наявність інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більш як 50 людей та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Також закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що наявні в Україні споруди цивільного захисту можуть вмістити лише 10% від усьогонаселення.