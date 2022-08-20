У п’ятницю, 19 серпня, виконавчий комітет ЛМР ухвалив рішення «Про облаштування укриття (бомбосховища) у Сихівському районі Львова та забезпечення функціонування тимчасової автостоянки». Про це повідомляє ЛМР.

Дві суміжні ділянки площею 1,1 га на проспекті Червоної Калини виконком визначив такими, що придатні для облаштування укриття (бомбосховища), що може використовуватись для захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та у воєнний час.

«Якісне укриття у війну – більш ніж важливо, це життєво необхідна річ. Район сихівських панельок дуже потребує великого якісного укриття для мешканців. Сьогодні виконком визначив під цю потребу дві ділянки. Їхнє розташування чудово пасує для такої мети – у разі небезпеки львів’янам буде зручно дістатись до укриття» – каже заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Зараз на території працює парковка. Відтак, департамент містобудування має напрацювати концепцію, як облаштувати якісне укриття і при цьому зберегти майданчик для паркування.

Замовником робіт визначено ЛКП «Рембуд».