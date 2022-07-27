UNICEF допомагатиме облаштовувати безпечні укриття у школах Львівщини за їхніми потребами, адже зацікавлена в очному навчанні дітей, повідомляє Львівська ОВА.

У середу, 27 липня, заступник начальника Львівської ОВА Юрій Бучко зустрівся із представниками організації і домовився про допомогу. Для цього представникам UNICEF нададуть перелік шкіл, де необхідно облаштувати укриття.

Окрім того, раніше п’ять громад області вже отримали медичне обладнання для закладів охорони здоров’я від UNICEF. Це Бісковицька, Зимноводівська, Мурованська, Новояричівська, Судововишнянська. Тепер ще декілька медичних установ матимуть змогу отримати обладнання.

Нагадаємо, із 1 вересня у Львові планують відновлювати очне навчання у школах, проте якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина продовжувала навчання дистанційно, місто забезпечить таку можливість.

Як інформував ZAXID.NET, до початку навчального року у всіх школах або поблизу них мають обладнати безпечні укриття, а педагоги повинні пройти навчання із реагування на надзвичайні ситуації та надання першої домедичної допомоги учням. Із усіх шкіл Львова 84% (106 шкіл) мають власні укриття.