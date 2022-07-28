В Україні налічується близько 21 тис. захисних споруд, але цієї кількості достатньо для укриття лише 10% населення, сказав директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.

«Наразі в Україні на обліку знаходиться близько 21 тис. захисних споруд. На перший погляд, цифра велика, але їх достатньо для укриття лише приблизно 10% населення», – зазначив представник ДСНС, якого цитує «Укрінформ».

Він пояснив, що найпростіші укриття лише знижують вплив засобів ураження на громадян, а захисні споруди забезпечують більший захист.

«Тому якщо ми перебуваємо у захисних спорудах – то ми у безпеці. Якщо у найпростіших укриттях – у підвалах, цокольних приміщеннях, – то, на жаль, лише у відносній безпеці», – пояснив представник ДСНС.

Нагадаємо, що наявність укриттів є основною вимогою для навчальних закладів для того, щоб вони могли проводити навчання в очному режимі. Водночас Міністерство внутрішніх справ рекомендує дитячим садкам перенести спальні місця в підвали, щоб діти на час повітряних тривог вже були в укритті.