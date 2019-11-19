Зеленський підписав закон про заборону на суцільну вирубку дерев у Карпатах

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 листопада, підписав закон про заборону суцільної вирубки лісів в Карпатах. Про це свідчить реєстраційна картка законопроекту на сайті Верховної Ради.

«Цей законопроект спрямований на вдосконалення заходів щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями», - йдеться у пояснювальній записці документу.

Законом забороняється будь-яке суцільне вирубування дерев, зокрема й санітарні рубки. Закон відновлює мораторій на суцільну вирубку лісу у Карпатах, який діяв до 2011 року.

Зазначимо, що відповіді правки до закону, що вводять заборону на суцільну вирубку ялицево-букових лісів, були ухвалені парламентом 30 жовтня. Тоді за них проголосував 301 депутат.

Відповідно до законодавчих змін, які передбачено цим законопроектом, стане можливим проводити тільки вибіркові рубки головного користування та вибіркові рубки формування і оздоровлення лісів у ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у лісах Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей.

Як передбачається, це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом проведення санітарних рубок, суцільним методом вирубується значна частина ялице-букових деревостанів.