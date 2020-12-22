Ухвалений ще в листопаді законопроект був ініційований Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» № 962-ІХ, який, зокрема, передбачає зниження ставок ПДВ для музеїв, кінотеатрів та готелів. Про це повідомили в Офісі президента ввечері у понеділок, 21 грудня.

«Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах. Зокрема, звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій», – йдеться у повідомленні.

Також передбачене зниження ставки ПДВ для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Також запроваджується знижена ставка ПДВ на рівні 7% на покази вистав, виступи мистецьких колективів, виставки, екскурсії в музеях, зоопарках і заповідниках, а також на публічний показ фільмів, адаптованих в україномовній версії для осіб із порушеннями зору та слуху. Знижену ставку ПДВ на рівні 7% надаватимуть і готелям (до 2023 року).

«При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, за умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії для осіб з порушенням зору та слуху. Також до 2023 року застосовуватиметься знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами», – додали в Офісі президента.

Окрім цього, до 1 січня 2025 року від ПДВ звільняється показ національних та іноземних фільмів, які дубльовані чи озвучені українською мовою на території України, за умови, якщо вони також адаптовані в україномовній версії для осіб з порушеннями зору та слуху.

Зазначимо, що цей законопроект Верховна Рада ухвалила ще 4 листопада 2020 року – він був ініційований Зеленським та визначений як невідкладний.