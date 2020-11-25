Кім очолював низку приватних підприємств, а також брав участь у місцевих виборах від «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Миколаївської ОДА Віталія Кіма. Відповідний указ він підписав 25 листопада, передає прес-служба Офісу президента.

Зеленський зустрівся із Кімом, вручив йому посвідчення та побажав наснаги на посаді керівника Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, що 11 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення Олександра Стадника з посади керівника Миколаївсьої ОДА. Загалом під час засідання уряд також погодив проекти указів президента про призначення нових голів в Одеській та Сумській областей.

Офіс-президента пише, що Віталій Кім народився 1981 року у Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

Видання «НикВести» також відзначає, що Кім є засновником групи девелоперських компаній з будівництва житла. Як пише «Суспільне», у ході президентських і парламентських виборів працював у Миколаївському обласному виборчому штабі партії «Слуга народу», на місцевих виборах керував штабом партії, також був кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради.