Президент Володимир Зеленський вніс як невідкладний законопроект про зміни до Кримінального кодексу, які передбачають введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зеленський пропонує доповнити статті Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Проект закону «Про внесення змін до КК та КПК України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів» зареєстрували в парламенті в п'ятницю, 23 квітня.

Тексту законопроекту №5420 на сайті Верховної Ради поки що немає.

Кримінальну відповідальність за контрабанду скасовано з 17 січня 2012 року. Натомість за незаконне ввезення товарів підвищили суму штрафів. Після того кримінальну відповідальність за контрабанду пробували повернути кілька разів, зокрема, у 2018 році.

Нагадаємо, що 22 квітня президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції проти низки фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.