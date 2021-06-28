У 2020 році Мінкульт обрав найкращий ескіз Великого герба України

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроект про великий Державний герб України та визначив його як невідкладний. Про це глава держави заявив на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

«Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проект закону "Про великий Державний Герб України" і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», – сказав Зеленський.

Глава держави поінформував, що доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні ВР перший президент України Леонід Кравчук.

Малим гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого герба.

Однак наразі Великого гербу в України немає – за роки незалежності його так і не змогли затвердити. Нинішня спроба буде четвертою. Востаннє уряд затверджував проект Великого державного герба в 2009 році, проте тоді його не підтримала Верховна Рада. Перший конкурс на герб оголошували ще у 1993 році.

У 2020 році Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України.

Усього в конкурсі брали участь 112 робіт-претендентів. Найкращою визнали роботу Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба України.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб