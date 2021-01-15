Топ-10 найдорожчих фільмів, які зараз знімають в Україні.

З 15 січня для онлайн-перегляду стануть доступні два фільми, які, кожен по своєму, встиг стати сенсацією в українському кінопросторі.

Йдеться про фільми «Земля блакитна, ніби апельсин» (на головному фото) та «Пофарбоване пташеня». Подивитися їх можна на українському сервісі онлайн-телебачення Oll.tv.

«Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик. Ця надзвичайно тонка та розумна картина стала справжнім фестивальним хітом минулого року.

Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася на кінофестивалі «Санденс», де стрічка отримала премію за найкращу режисуру у міжнародному документальному конкурсі. Українська прем’єра відбулась на кінофестивалі Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом як національного, так і міжнародного конкурсу. Стрічку визнано найкращим документальним фільмом року за версією національної премії кінокритиків «Кіноколо». Також фільм брав участь у національному відборі на «Оскар», а також отримав ще близько 20 фестивальних нагород та взяв участь у понад 70-ти фестивалях, зокрема й у Берлінале.

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже тривалий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Ця родина самотужки знімає фільми про своє життя під час війни.

«Пофарбоване пташеня» режисера Вацлава Марула – це екранізація однойменного скандального бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеного на більш ніж 30 мов. Україна є одним із повноправних партнерів у створенні картини. Тож, хоч і з певною натяжкою, але ми також назвали його українським.

Світова прем'єра картини відбулась у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив до шорт-листа кінопремії «Оскар» 2020 у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» як кандидат від Чехії. Стрічка була представлена на 6 кінофестивалях класу «А» (в Торонто, Венеції, Токіо, Таллінні, Каїрі та Гоа).

За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину під час ІІ світової війни, відправляє сина до родички в сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити в подорож диким та ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами і віруваннями.

Зйомки відбувалися в трьох країнах, а поряд зі світовими зірками Стелланом Скасгордом («Чорнобиль»), Гарві Кейтелем («Кримінальне чтиво»), Удо Кіром («Доґвіль») і Джуліаном Сендсом («Обід голяка») зіграли вітчизняні актори, зокрема Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек.

Документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» і драму «Пофарбоване пташеня» починаючи з 15 січня можна подивитися ексклюзивно на українському сервісі онлайн-телебачення Oll.tv.