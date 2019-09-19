Жителька Луганщини під виглядом волонтерки шпигувала на бойовиків

Контррозвідка Служби безпеки України затримала мешканку Луганської області, яка передавала розвідувальну інформацію російсько-терористичним збройним формуванням окупованої Луганської області.

Як повідомив прес-центр СБУ, жінку завербували бойовики наприкінці минулого року, коли вона відвідала тимчасово окуповані території в особистих справах. З того часу вона підтримувала контакти з представником фейкової контррозвідки так званого «МДБ ЛНР».

Зокрема, інформаторка збирала та повідомляла терористам відомості про підрозділи Збройних сил, які задіяні у проведенні операції Об’єднаних сил, їх чисельність, особовий склад, озброєння, дислокацію, організацію охорони.

При цьому для конспірації жінка «щиро» допомагала військовим у побутових питаннях, пропонуючи, зокрема, домашні продукти.

Як стверджує СБУ, зібрані інформаторкою дані російські найманці використовували для планування військових дій проти ЗСУ та здійснення диверсійних актів на підконтрольній українській владі території Луганщини.

Жінку затримали біля районів ведення бойових дій на території Луганщини під час спроби передачі інформації бойовикам.

Інформаторці бойовиків вже повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації.