Житловий комплекс Park Tower будують за графіком

Будують за графіком. Житловий комплекс Park Tower, що на Стрийській, 86, почали зводити влітку минулого року. Зараз один із будинків сягає вже дев’ятого поверху.



«Активно ведуться роботи, паралельно запущено декілька процесів. І тому ми з впевненістю можемо сказати, що вже у грудні цього року будинок буде готовий до експлуатації», – зазначила фінансовий директор ЖК Park Tower Анна Дідух.

PARK TOWER це новий житловий комплекс в одному з найпрестижніших районів Львова, поблизу Стрийського парку. Будинки розташовані за 7 хвилин від центру міста. Тут зручне планування квартир. Серед переваг новобудови: триметрові стелі, п’ятнадцяти сантиметрове утеплення мінватою, енергозберігаючі вікна із напиленням. Тому і влітку, і взимку мешканцям буде комфортно. Великою перевагою є унікальне індивідуальне опалення: власна котельня із поквартирними індивідуальними тепловими пунктами.

«Це є індивідуальні теплові пункти, які дозволяють мешканцям заощаджувати близько 30-50% коштів на опаленні. Такі проекти реалізовані по Україні, але у Львові ми перші, які наважилися на такий крок», – розповіла фінансовий директор ЖК Park Tower Анна Дідух .



Park Tower – це ще й зручна інфраструктура довкола.



«В нас буде на території дитячий великий майданчик, також територія буде закритою, дворівневий паркінг і, звичайно, перевага – близькість до парку», – сказала менеджер з продажу Ангеліна.

На першому поверсі будинку забудовник облаштував шоу-рум. Там клієнти зможуть побачити, як виглядатиме їхнє помешкання при здачі в експлуатацію.