Гірськолижник Дмитро Шеп’юк першим боротиметься за медалі для України

Українські спортсмени розпочинають боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка з 6 по 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 7 лютого українці змагатимуться у гірськолижному спорті, фристайлі, лижних перегонах та санному спорті.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 7 лютого:

11:30 – фристайл (слоупстайл, кваліфікація, заїзд 1; Катерина Коцар)

12:30 – гірськолижний спорт (швидкісний спуск; Дмитро Шеп’юк)

12:35 – фристайл (слоупстайл, кваліфікація, заїзд 2; Катерина Коцар)

14:00 – лижні перегони (скіатлон, жінки; Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль)

18:00 – санний спорт (одиночні сани, чоловіки, перша спроба; Андрій Мандзій, Антон Дукач)

19:32 – санний спорт (одиночні сани, чоловіки, друга спроба; Андрій Мандзій, Антон Дукач)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).