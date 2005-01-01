Зінедін Зідан подав у відставку з поста головного тренера «Реалу»

Головний тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан оголосив про свою відставку. Про це він повідомив 31 травня на спеціально скликаній прес-конференції.

«Я прийняв рішення не продовжувати роботу на посаді тренера “Реала”. Це дивний момент, але цій команді потрібні зміни, щоб продовжувати перемагати, інша методологія роботи, і саме тому я прийняв це рішення», – сказав він на спеціально скликаній прес-конференції у Мадриді, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Президент «Реала» Флорентіно Перес зазначив, що для нього таке рішення ЗІДАНА стало несподіваним, але його потрібно прийняти і поважати.

Зінедін Зідан – один з найлегендарніших гравців в історії футболу. У складі збірної Франції він виграв чемпіонат світу 1998 року і чемпіонат Європи 2000 року. Зідан тричі ставав кращим футболістом світу (1998, 2000 і 2003 роки). У складі італійського «Ювентуса» і іспанського «Реала» він завоював 12 трофеїв.

Після завершення кар’єри гравця Зідан постійно працював у структурах мадридського «Реала». У січні 2016 року його призначили головним тренером клубу. Він змінив на цій посаді Рафаеля Бенітеса.

За два з половиною роки роботи на позиції головного тренера він тричі став переможцем Ліги чемпіонів. Також під його керівництвом «Реал» виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, два Суперкубка УЄФА і двічі переміг в чемпіонаті світу серед клубів.