Альфі Аллен та Джек Глісон знімуться у серіалі «Безпечна пристань»

Зірки «Гри престолів» знову з'являться в одному серіалі. Альфі Аллен та Джек Глісон, які зіграли Теона та Джоффрі, знімуться у серіалі «Безпечна пристань».

Це голландсько-бельгійський трилер від співавтора серіалу «Озарк» Марка Вільямса. У серіалі йтиметься про хакерів, які намагаються зламати систему безпеки Роттердама, найбільшого порту Європи.

У центрі історії талановитий хакер Тобіас (Альфі Аллен) та його амбітний найкращий друг Марко (Мартейн Лакемейєр), які прагнуть проникнути до клубу техно-мільярдерів. Їхні шляхи перетинаються з представниками ірландської мафії Слоаном (Чарлі Мерфі) та її братом Фарреллом (Джек Глісон).

Творці обіцяють заплутану та гостросюжетну історію, зараз триває пошук зірки на роль патріарха ірландської мафії.

Номінант на премію «Еммі» Альфі Аллен нещодавно з'явився у драмі Стівена Найта «Невідомі герої». Також він багато працює у театрі й навіть номінувався на премію «Тоні» за свій дебют на бродвейській сцені.

Джек Глісон мало знімається. Віг з'являвся у двох епізодах «Статевого виховання». Наступного року має вийти трилер «На землі святих і грішників». Також Джек Глісон відомий активною підтримкою України.