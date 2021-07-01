Друге півріччя розпочнеться з низки змін у суспільному житті, які стосуватимуться багатьох українців. Із 1 липня розпочнеться земельна реформа, унаслідок зміни прожиткового мінімуму зростуть різні соціальні виплати і частково – пенсії. Окрім того, на підприємців, котрі займаються аграрним бізнесом або працюють в торгівлі та громадському харчуванні, чекають пильні перевірки контрольних органів.

ZAXID.NET розповідає про ключові зміни, які відбудуться з початком нового місяця.

Земля – народу

1 липня втратив чинність мораторій на продаж аграрної землі – купувати землю сільськогосподарського призначення відтепер можуть фізичні особи – громадяни України, однак не більше 100 гектарів в одні руки. Водночас продаж ділянок, які перебувають у державній чи комунальній власності, заборонений.

Орендарі, які орендують у селян їхні паї, матимуть переважне право на викуп, якщо домовляться із власниками.

Також з 1 липня була скасована форма володіння землею як постійне користування. Громадяни, що мають у постійному користуванні або довічно успадкованому володінні ділянки, призначені для ведення селянського (фермерського) господарства, можуть їх викупити, щоб володіти ними і далі. Їм доведеться заплатити суму, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці землі.

Іноземцям ринок землі поки недоступний.

Пенсії

Із 1 липня на 85 грн зросли мінімальні пенсії. Це сталося внаслідок планового збільшення прожиткового мінімуму. Пенсіонери, яким раніше призначили «мінімалку», відтепер отримуватимуть 1 854 грн. Це ті люди, хто досяг пенсійного віку, але не має необхідного страхового стажу – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Перерахунок відбувся автоматично, відвідувати Пенсійний фонд не потрібно.

Також збільшилися деякі надбавки до пенсій. Зокрема, за кожен додатковий рік стажу тепер доплачуватимуть по 18,54 грн.

А от збільшення пенсій для людей віком від 75 років перенесли через брак коштів у держбюджеті. Їх обіцяють проіндексувати у жовтні. Планується, що це буде додаткові 400 грн щомісячно.

Із 1 липня розпочалася індексація пенсій для українців, яким пенсію призначили у 2018-2020 рр. і не перераховували цьогоріч. Вони отримають доплату у 100 грн.

Прожитковий мінімум

Загальний прожитковий мінімум із настанням липня збільшився на 105 грн – до 2 294 грн. Для окремих громадян він буде різним:

Через це зміну прожиткового мінімуму зросли прив’язані до нього виплати. Так, максимальна допомога по безробіттю збільшилась до 9 516 грн.

Аліменти та соцвиплати

Унаслідок зростання прожиткового мінімуму збільшився й розмір аліментів. Їхній гарантований мінімальний розмір для дітей до 6 років тепер становить 1006,5 грн, а для дітей у віці від 6 до 18 років – 1255 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, також підвищиться:

на дітей віком до 6 років – 5 032 грн;

на дітей віком 6-18 років – 6 275 грн.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 7 045 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 8 785 грн.

Дитячі гроші

Із 1 липня збільшився також розмір виплат на дітей і допомоги через вагітність та пологи. Остання тепер становить 594,75 грн. Грошовий еквівалент «пакету малюка» зріс до 6039 грн (до слова, його можна отримати і в натуральному вигляді).

Допомога на дітей матерям-одиначкам з 1 липня:

на дітей у віці до 6 років – 2013 грн;

на дітей у віці від 6 до 18 років – 2510 грн;

на дітей у віці від 18 до 23 років – 2379 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

на дітей до 6 років – 5032,5 грн (якщо дитина має інвалідність – 7045,5 грн);

на дітей у віці від 6 до 18 років – 6275 грн (якщо дитина має інвалідність – 8785 грн).

Перевірки «сірих» працівників

З 1 липня Державна служба з питань праці разом з податковою службою розпочали перевірки підприємств щодо незадекларованих працівників.

Насамперед інспектуватимуть тих роботодавців, які мають найвищий ризик використання «сірої» праці. Це, зокрема, компанії, що працюють у торгівлі, сільському господарстві, транспорті та громадському харчуванні. Якщо порушення виявлять, то накладуть штраф у розмірі 60000 грн.

Ковідні сертифікати

Із 1 липня почалося бета-тестування «ковідних сертифікатів» – документу, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

Охочі можуть долучитись до бета-тесту, відправивши заявку на сайті «Дія»; самі сертифікати згодом також будуть доступні у «Дії». Вони працюватимуть так само як й інші документи порталу – перевірка на чинність відбуватиметься за QR-кодом.

Важлива умова для тестувальників – потрібно бути повністю щепленим від COVID-19 (отримати обидві дози вакцини) на території України.