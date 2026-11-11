Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Працівники Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (УДУ) заявляють, що їх змушують писати нібито добровільні заяви про відпустки за власний кошт. Проректор Роман Вернидуб розповів ТСН, що в університеті зараз фінансова криза.

«Це виглядає як викручування рук. Нас поставили перед фактом, що у відпустку за власний рахунок мають піти всі “добровільно”. А тих, хто не погоджується, просто залякують можливими проблемами і навіть натякають на звільнення у разі відмови. Про те, що ми маємо йти у відпустку за власний кошт, стало відомо на вченій раді університету. Всі шоковані цією новиною. Враховуючи теперішнє життя у Києві під вибухи російських ракет, без світла і води, а тут ще рідний університет каже: “А ви за власний рахунок ідіть погуляйте майже місяць”. А хто буде годувати наші сім’ї – це нікого не хвилює», – розповіла ТСН викладачка університету, яка просила не називати її ім’я.

Журналісти звернулись до керівництва університету по коментар. Причиною фінансової кризи в університеті адміністрація називає підвищення заробітної плати співробітникам на початку року.

Проректор з навчально-методичної роботи Роман Вернидуб розповів ТСН, що станом на початок листопада 2026 року в університеті склалася ситуація, обумовлена дефіцитом коштів через підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників.

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«У 2026 році суттєво зросла заробітна плата науково-педагогічних, педагогічних працівників та окремих категорій співробітників. З 1 січня 2026 року посадові оклади науково-педагогічних та педагогічних працівників підвищили на 40%. А з 1 вересня 2026 року затверджено нові схеми та новий порядок визначення посадових окладів науково-педагогічних і педагогічних працівників, який є відхиленням від Єдиної тарифної сітки», – зазначив Роман Вернидуб.

Проректор додав, що під час визначення розмірів посадових окладів застосовується коефіцієнт як співвідношення до середньомісячної заробітної плати (номінальної) штатного працівника за статистичними даними Держстату (станом на I квартал 2026 року – 28,8 тис. грн). Це призвело до додаткового підвищення заробітної плати цієї категорії співробітників на 20–35% до того зростання, яке відбулося з 1 січня 2026 року.

Вчена рада УДУ імені Михайла Драгоманова 29 жовтня ухвалила рішення про зміну графіка освітнього процесу у 2026–2027 навчальному році. Його ущільнили, щоб завершити теоретичну і практичну підготовку в осінньому семестрі до 21 грудня 2026 року та збільшити тривалість зимових канікул на один тиждень.

«Враховуючи відсутність навчального навантаження в канікулярний період та можливість перенесення інших видів роботи працівників, кожен член університетського колективу в канікулярний період має право взяти відпустку без збереження заробітної плати в добровільному порядку згідно з законодавством», – пояснив Роман Вернидуб.

Викладачі університету скаржаться, що їх примушують брати відпустки, але проректор ці звинувачення відкидає.

«Ніяких заходів примусу чи тиску немає і не передбачається, а лише усвідомлений вибір кожного задля забезпечення функціонування університету, продовження провадження його освітньої діяльності, збереження робочих місць працівників», – заявив Роман Вернидуб.