Зниклого під час походу в гори 26-річного львів’янина знайшли мертвим

Тіло хлопця спустили з гори Грофа

Зниклого під час грози у горах Івано-Франківської області львів’янина знайшли мертвим. 26-річного чоловіка шукали в горах усю ніч.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Івано-Франківській області, під час сходження двох туристів зі Львова на гору Грофа в селищі Осмолода розпочалась гроза, внаслідок якої вони втратили між собою зв'язок і розійшлися. Один із них прибув у заздалегідь домовлене місце зустрічі, а іншого не було.

Рятувальники шукали зниклого чоловіка усю ніч, а зранку його тіло виявили на горі Грофа без ознак життя. Тіло львів’янина уже спустили з гори до селища Осмолода.

У ДСНС не називають причини смерті чоловіка, однак місцевий гірський рятувальник Віктор Худяк повідомив, що чоловік помер від удару блискавки.

«Сходження розпочали після 20:00 з будиночку між горою Грофа і Кінь Грофецький. Речі залишили в будинку. Перед цим пройшла потужна гроза. Вже в 20:30-21:00 видно було наближення наступної бурі. Хмари згущалися і було чутно грім, близько 21:30 гроза вже наблизилася до гори Грофа. Далі був дзвінок до рятувальників, приблизно в 23:00 і пояснення туриста, що товариш не повернувся, а його відкинуло блискавкою в сторону, після чого він зійшов до будинку. Сьогодні рятувальники знайшли тіло загиблого з явними ураженнями блискавки, на віддалі 10-15 м від вершини», – описав випадок в горах Віктор Худяк.