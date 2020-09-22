«Нелегальні працівники самі наводять нас на роботодавців».

Підприємця із Золочівського району оштрафували на 75 тис. грн за те, що він не допустив інспекторів управління Держпраці до перевірки неоформлених трудових відносин.

Як інформує прес-служба ГУ Держпраці у Львівській області, під час перевірки на пилорамі інспектори виявили працівницю, з якою не було укладений трудовий договір. Її роботодавець, власник пилорами почав всіляко перешкоджати інспекторам.

«Роботодавець не надав їм доступу до виробничих, службових, приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця. Не надав робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування. Окрім цього, здійснював перешкоди у проведенні фото- та відеозйомки», — зазначено у повідомленні управління Держпраці.

ФОПа оштрафували на 75 568 грн. Окрім того, за незадекларовану працівницю на нього винесли припис та попередили про відповідальність за порушення законодавства про працю.