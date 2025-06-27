Екопарк «Долина вовків» розташований поблизу озера Синевир

Громадські організації «Кожна тварина» та UAnimals закликали правоохоронців перевірити умови утримання тварин в екопарку «Долина вовків» в селі Синевирська Поляна Хустського району. У поліції Закарпатття почали перевірку.

Світлини з «Долини вовків» зоозахисники оприлюднили у фейсбуці 26 червня, зазначивши, що тварини недоїдають і живуть у смердючих вольєрах без чистої води.

«Вовків утримують у тісних клітках зі смородом, цвіллю й каструлями замість поїлок. Така “реабілітація” – це просто нова форма експлуатації, це не про турботу. Це – бізнес на стражданні. Ми закликаємо не підтримувати такі місця грошима. Бо тварини – не розвага», – зазначили в ГО «Кожна тварина».

У свою чергу, в UAnimals закликали Держекоінспекцію та поліцію перевірити умови утримання тварин в екопарку та притягнути винних до відповідальності.

На публікацію зоозахисників відреагував власник «Долини вовків» Юрій Тюх, зазначивши, що тварини так виглядають, бо линяють.

«М’ясо валяється, бо їсти не хочуть. Нагадую, коли вовки линяють, вони ще і масу скидають, худнуть, така природа цих тварин. Всі ці дописи, щоб хайпанути. Нагадую, норма на одного вовка 100 м2 і кожен вольєр відповідає кількості тварин», – зазначив Юрій Тюх.

У поліції Закарпатської області повідомили, що перевіряють інформацію про можливі порушення утримання тварин в екопарку «Долина вовків». Правоохоронці виїдуть на місце, опитають свідків та зроблять запити до відповідних контролюючих органів, після чого приймуть процесуальне рішення.

Додамо, що екопарк «Долина вовків» розташований поблизу відомого озера Синевир на Закарпатті. Екопарк створений підприємцем Юрієм Тюхом. За словами власника, першими мешканцями екопарку були цуценята сірих вовків, яких він викупив у мисливців. Пізніше із зоопарків Харкова переїхали інші вовки. Окрім них, на території парку живуть тигри, леви, олені, лані, верблюди та альпаки.