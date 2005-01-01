Зранку на дорогах Львова працювало 24 піскорозкидувачі

Станом на ранок неділі у Львові працює 24 одиниці снігоприбиральної техніки. Про це повідомили 14 січня у прес-службі Львівської міської ради.

Для посипання доріг та хідників у місті комунальники використали 203 м3 піскосуміші. До прибирання було залучено 24 піскорозкидувачі. Ще 46 одиниць снігоприбиральної техніки було на чергуванні.