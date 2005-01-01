Зранку на дорогах Львова працювало 24 піскорозкидувачі

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 10:42850

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Станом на ранок неділі у Львові працює 24 одиниці снігоприбиральної техніки. Про це повідомили 14 січня у прес-службі Львівської міської ради.

Для посипання доріг та хідників у місті комунальники використали 203 м3 піскосуміші. До прибирання було залучено 24 піскорозкидувачі. Ще 46 одиниць снігоприбиральної техніки було на чергуванні.

Нагадаємо, що стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна онлайн. Загалом цієї зими до прибирання Львова від снігу залучили 141 одиницю техніки.

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