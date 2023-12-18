Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і зменшили мастаби деяких військових операцій через брак допомоги. Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив агентству Reuters.

За його словами, через брак снарядів українські війська змушені переплановувати свої завдання і зменшувати їх масштаби.

«Ми маємо проблему з боєприпасами, особливо пострадянськими – це 122 мм, 152 мм. Сьогодні ці проблеми є по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби, тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими», – зазначив Тарнавський.

Він уточнив, що українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших, оскільки російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами.

Тарнавський також сказав, що Україна все більше потребує засобів для захисту від зростаючих ударів російських ударних безпілотників, але Україна робить ставку на поставки західних винищувачів F-16.

«З наявністю F-16 це буде абсолютно іншим. На мій погляд, як офіцера піхоти, F-16 – це як “Мерседес” у порівнянні з “Запорожцем”», – сказав він.