Трикоординатна радіолокаційна станція 35Д6М

Фахівці підприємства «Іскра» виготовили та передали Збройним Силам України оновлену трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М. Про це повідомляє Укроборонпром.

«Фахівці КП «НВК «Іскра», яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили та передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості», – ідеться в повідомленні.

ЗСУ отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

Підприємство оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 м. РЛС може, за потреби, комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами.

«Ми маємо багаторічний досвід виготовлення та модернізації станцій типу 35Д6 і 36Д6 ... Це вкрай важливо для військової техніки, що цілодобово та безперервно перебуває на бойовому чергуванні та допомагає захищати повітряний простір держави. Конструктори нашого підприємства готові виконати роботи з додаткового оснащення або розробки унікальної версії радара з огляду на потреби замовника», – зазначив головний конструктор оглядових радарів підприємства Дмитро Семенов.

За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення високо цінують іноземні партнери під час вибору постачальника.