Прем'єра запланована на червень 2024 року

З’явились перші кадри серіалу «Татуювальник з Аушвіца», робота над яким триває. 6-серійний фільм знімають за мотивами однойменного роману-бестселера Гізер Морріс, який, в свою чергу, засновано на реальних подіях. У ньому грають Гарві Кейтель, Анна Прохняк та інші. Прем'єра запланована на червень 2024 року.

У серіалі йдеться про кохання Лалі та Ґіти Соколових, які познайомилися під час Другої світової війни як в’язні концтабору Освенцим.

Лале – словацький єврей. Після прибуття до табору його призначають татуювальником, який відповідає за нанесення ідентифікаційних номерів на передпліччя в’язнів. Він також витатуює номер Ґіті, своїй співвітчизниці. Між ними виникає кохання. За парою постійно стежить офіцер СС Барецький. Приблизно через 60 років 87-річний Лалі зустрічає письменницю-початківцю Гізер Морріс. Ґіта уже померла і літній чоловік нарешті знаходить у собі сміливість розповісти свою історію. Таємницю про те, чим він займався у таборі Лалі зберігав понад 50 років, адже боявся, що люди вважатимусь його колаборантом.

Саундтрек до серіалу створив Ганс Циммер, володар премії «Оскар» за музику до фільмів «Король Лев» і «Дюна».